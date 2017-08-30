﻿ В канун 1 сентября школы получили гранты, учителя – награды

На августовской конференции учителей 5 школ получили гранты акима области по 2 млн тенге на развитие робототехники. Сертификаты вручили школе им. Жармагамбетова в Байганинском районе, школе №6 в Хромтау­ском районе, Кобдин­ской школе-гимназии и школе им. Жусибалиева в Уилском районе и Новой СШ в Актобе. Грант в размере 4 млн тенге получила Шубаркудукская гимназия Темирского района. Обладателем самого большого гранта, 19 млн тенге стала Шалкарская школа №5.

Знаком «Заслуженный работник образования» МОН наградило учителя русского языка Алгинской школы №4 Риту Еркусимову, директора Ащелисайской школы Ларису Ильчевскую, директора СШ №11 Галию Избасканову, замдиректора коррекционной школы №7 Дину Куангалиеву. Нагрудный знак Ибрая Алтынсарина получили Бекболат Сарсенбаев, руководитель Мартукского райОО, Жанар Коргамбаева, директор Кобдинской казахской средней школы, Уркенбаева Акханым, методист ДУ №39 «Достык», Кулян Сагынай, учитель математики школы им. Шанова Шалкарского района, Акалтын Турмагамбетова, замдиректора колледжа «Рауан».

19 учителей получили грамоты министерства образования и науки, 16 учителей – благодарственные письма министерства.