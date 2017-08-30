﻿ Рыбак поймал 12-килограммового карпа

На фото: 27 августа.Магаджановское водохранилище. Карпа-рекордсмена поймал гость из Китая. || Фото автора

Богатый улов случился на Магаджановском водохранилище в эти выходные. Сотрудник китайской компании на обычную донку поймал 12-килограммового карпа.

– Этот улов самый рекордный в этом сезоне для нашего водоема, – рассказывает Мыктыбек Исмагамбетов, директор АО «Тулпар», за которым закреплено Магаджановское водохранилище. – По моим подсчетам, этому карпу 15 лет. Ловили в этом году у нас и 8-килограммовых карпов.