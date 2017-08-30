﻿ Рыбак поймал 12-килограммового карпа

Рыбак поймал 12-килограммового карпа

Автор:
Рыбак поймал 12-килограммового карпа

На фото: 27 августа.Магаджановское водохранилище. Карпа-рекордсмена поймал гость из Китая. || Фото автора

Богатый улов случился на Магаджановском водохранилище в эти выходные. Сотрудник китайской компании на обычную донку поймал 12-килограммового карпа.

– Этот улов самый рекордный в этом сезоне для нашего водоема, – рассказывает Мыктыбек Исмагамбетов, директор АО «Тулпар», за которым закреплено Магаджановское водохранилище. – По моим подсчетам, этому карпу 15 лет. Ловили в этом году у нас и 8-килограммовых карпов.

Теги: 
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.08.2017, 12:26
  
Западные СМИ обсуждают снимки Владимира Путина на рыбалке (ВИДЕО, ФОТО) 3
20.07.2017, 15:47
  
39 актюбинцев оштрафовали за незаконную рыбалку 2
13.04.2017, 17:32
  
С 20 апреля в водоемах Актюбинской области запрещено ловить рыбу 2
01.03.2017, 19:59
  
Актюбинец вместе со сборной РК вернулся с чемпионата мира по рыболовному спорту 1
21.09.2016, 16:37
  
В Казахстане запретят продажу рыболовных сетей
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Поздравления первоклассникам принимаем до 4 сентября
Государственные газеты в Актобе печатались в типографии «беглого акима области» Бергея Рыскалиева
Во время Курбан айта пустят дополнительные автобусы
Машины ставить некуда, доходов не будет - хозяева СТО и автостоянки, у которых забирают земли 7
На мольбу о помощи из аварийного дома акимат ответил отпиской
После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело 79
Суд по незаконной продаже газа отложили из-за прокуроров 2
В Актобе обнаружили труп мужчины
8-летняя девочка в Актобе выпала из окна 3 этажа 2
Замкомандира спецназа получил 6 лет за крышевание воров нефти 2