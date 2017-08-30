﻿ Во время Курбан айта пустят дополнительные автобусы

В Актобе 1 сентября, во время празднования Курбан айта, дополнительные автобусы будут развозить актюбинцев к местам покупки и забоя скота. Два автобусных маршрута будут в районе старой мечети и мечети «Нур Гасыр».

– Расположение автобусов для подвоза жителей города к местам реализации скота на праздник Курбан-айт: пр. Абулхаир хана в районе мечети «Нур Гасыр», будут 3 автобуса с 07:00, в направлении Мал базар. Второй в районе старой мечети по ул. Берсиева, 2 автобуса с 07:00 в направлении 41-го разъезда СПК «Айбек», – сообщили в гор­акимате.

В первые три дня Курбан айта приносят в жертву одно из животных: овцу, козу, корову или верблюда. Мясо делится на три части. Одну отдают бедным, вторая остается для семьи, а третья служит праздничным угощением для гостей.