﻿ Решать вопрос о разводе будет супруга

Правда ли, что до достижения ребенком 1 года родители не могут развестись? В нашей ситуации один из супругов категорически против развода.

– Аноним

ОТВЕТ: – В соответствии со ст. 16 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» расторжение брака (супружества) невозможно без согласия супруги в период ее беременности и в течение первого года жизни ребенка.

Поэтому в данном вопросе все зависит от согласия именно супруги. После того как ребенок достигнет возраста одного года, даже при отсутствии согласия супруги расторжение брака по решению суда возможно.

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