﻿ ​«Монету благополучия» выпустили в Казахстане

Национальный банк РК выпустил в обращение 29 августа коллекционную биколорную (составную) «Монету Благополучия» («Черепаха»). Ее номинал - 100 тенге.

Биколорная монета выполнена в виде медальона-оберега. В верхней ее части расположено углубление, с помощью которого можно создать отверстие для цепочки или шнурка. В монете используется тантал в виде фигурной вставки, имеющей форму и цвет панциря черепахи.

В основу графической композиции вошли сразу две важные трактовки символа черепахи в китайской мифологии. Первая – черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия. Вторая –легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой.

Масса монеты – 39,3 грамма (кольцо – из серебра 925/1000 пробы массой 19,3 грамма, диск – из тантала массой 20 грамм), диаметр описанной окружности – 38,61мм, качество изготовления «proof», максимальный тираж – 2,5 тыс штук, боковая поверхность (гурт) без рифлений и надписей.

По преданиям черепаха является символом здоровья и долголетия. Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором он находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье.

«Монета Благополучия» («Черепаха») изготовлена в соответствии с Соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным банком РК, Монетным двором Польши и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан». В соответствии с данным Соглашением часть тиража (максимально 2000 штук) реализуется Национальным банком на внутреннем рынке Казахстана, часть тиража реализуется Монетным двором Польши за пределами Казахстана. Дизайн монеты разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Биколорные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные биколорные монеты номинальной стоимостью 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте НБРК www.nationalbank.kz во вкладке «Национальная валюта».