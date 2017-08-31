﻿ Солдат-контрактник утонул в Актау

Молодой человек отдыхал на море в компании троих друзей. Их отправили на медицинское освидетельствование в наркологию.

Трагедия произошла на побережье Каспия в 4А микрорайоне Актау сегодня, 30 августа, около 15:00. Тело солдата-контрактника достали из воды спасатели, рассказали очевидцы, передает Лада.kz.