﻿ Актюбинские врачи отказываются ездить по районам на "поезде здоровья"

Актюбинские врачи отказываются ездить по районам на "поезде здоровья"

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Актюбинские врачи отказываются ездить по районам на "поезде здоровья"

Госпрограмма "Денсаулық" в Актобе на грани срыва из-за невыплаченных денег врачам. Специалисты железнодорожной больницы весной объездили весь регион и соседнюю Мангистаускую область на поезде для оказания медицинской помощи населению, а денег за это так и не получили, передаёт телеканал "КТК".

Руководство учреждения неоднократно отправляло письма в Минздрав, но пока ответ из Астаны не пришёл. Через две недели так называемый "поезд здоровья" снова выедет по регионам. Однако на этот раз врачи готовы сорвать государственную программу.

"Как солдаты: утром встаём, вечером ложимся. И вот так вот выполняем это поручение. Зарплату свою не можем добиться. Не знаем, кто должен нам, почему до сих пор не дают", – говорит врач Карлыгаш Пралова.

Бригада из 25 врачей весной оказала медицинскую помощь 6000 жителям отдалённых сёл Актюбинской и Мангистауской областей.

По словам медиков, каждому из специалистов задолжали от 300 до 500 тысяч тенге.

Из-за долгов больницу посетили прокуроры и инспекторы труда. Директор Актюбинской железнодорожной больницы Серик Жанильсинов сообщил, что загвоздка произошла в работе Комитета оплаты медицинских услуг Астаны. Там обновляют тарифы и пообещали, что к 5 сентября работу медиков всё же оплатят.

Но врачи уже не хотят ехать на "поезде здоровья". Из-за этого тысячи человек могут остаться без квалифицированной медицинской помощи.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Думаю что врачи правы. Дело тут не только в деньгах, а в не выполненных обещаниях. Призови врачей к энтузиазму и может кто то бы и откликнулся Но раз уж пообещали, будьте добры не обманывать. А теперь то Вам и не верят. Опозорились тут только организаторы мероприятия.
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30.08.2017, 19:00
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