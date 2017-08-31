﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

Новый номер "Диапазона" уже в продаже

Автор:
Новый номер "Диапазона" уже в продаже

В продаже с 31 августа. Спешите купить!

  • Беременные стоят в очереди с 5 утра

В женской консультации не хватает врачей. Чтобы попасть на УЗИ и к генетику, беременные приходят в 4-5 утра и несколько часов стоят на улице.

  • У бизнесмена забирают землю

Рабочие теряют доход, а водители – места на стоянке на ул. Тургенева. Бизнес мешает строительству транспортной развязки.

  • Крик о помощи из аварийного дома в акимате не услышали

В начале сентября 50 семей могут оказаться на улице. Их дом сносят, жильё взамен не дают.

  • Бесплатные учебники, мёд и молоко

В актюбинских школах по японской системе хотят раздавать детям мёд и молоко.

  • Замакима области заявил: в Актобе перестало вонять

В тайне от журналистов чиновники решили, что проблема зловония решена, виновники наказаны.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2017, 20:25
  
Государственные газеты в Актобе печатались в типографии «беглого акима области» Бергея Рыскалиева
24.08.2017, 09:08
  
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
17.08.2017, 09:26
  
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
10.08.2017, 09:51
  
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
03.08.2017, 09:46
  
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Казахстане откроется бесплатный "Яндекс.Лицей"
В Семее нашли пропавшую 19-летнюю девушку
Актюбинские врачи отказываются ездить по районам на "поезде здоровья" 1
Как прошло праздничное шествие в Актобе
Самолет, летевший в Ереван, экстренно приземлился в Актау
В Алматы задержали банду угонщиков автомобилей Toyota
Дарига Назарбаева женщинам: Ваш вклад в ВВП страны составляет 40%
​Число жертв шторма "Харви" достигло 30 человек в США
Три ракеты-носителя запустят с Байконура в сентябре
6 сутенеров задержали в саунах Алматы за 3 дня