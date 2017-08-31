﻿ ​В Нью-Йорке разрушили памятник Колумбу

​В Нью-Йорке разрушили памятник Колумбу

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​В Нью-Йорке разрушили памятник Колумбу

Первоначальная бронзовая статуя Колумба была украдена 12 лет назад.

Вандалы повредили статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба в нью-йоркском городском парке Йонкерс, передает Лента.ру.

Статуя размером 60 сантиметров, изготовленная из гипса, была сбита с пьедестала и расколота. Передняя часть скульптуры была обнаружена у основания памятника, а задняя часть - на вершине холма.

По словам местных жителей, статуя подверглась нападению вандалов вечером в субботу, 26 августа.

По словам комиссара полиции Чарльза Гарднера, статую, вероятно, разрушили дети. Вместе с тем, планируется провести тщательное расследование.

Первоначальная бронзовая статуя Колумба была украдена 12 лет назад.

В последние недели ряд общественных групп в США ведут борьбу за снос памятников деятелям Конфедерации южных штатов в период гражданской войны. Наиболее ожесточенное противостояние произошло в городе Шарлотсвилль, штат Вирджиния. Протест против сноса монумента генералу Роберту Ли перерос в в беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, что привело к гибели женщины, еще 19 человек получили ранения.

Противники увековечения памяти Колумба считают, что открытие им Америки привело к истреблению ее коренных жителей, а также к расцвету работорговли, жертвами которой стали миллионы африканцев.

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Legolas
Сознание-то у граждан США растет...
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31.08.2017, 09:42
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